Bolsonaro faz vitimização para manter apoiadores mais fiéis, diz professora

O ex-presidente está internado desde 13 de abril no hospital DF Star, em Brasília (DF), onde passou por cirurgia. O boletim médico divulgado hoje prevê que ele tenha alta "nos próximos dias".

Bolsonaro está estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada, segundo o boletim. O ex-presidente teve "boa aceitação da dieta pastosa, mantendo a programação de progressão de dieta por via oral". Durante a internação, Bolsonaro compartilhou imagens do tratamento no hospital e chegou a postar um vídeo do momento em que retira a sonda nasogástrica.

Para a cientista política, essa estratégia sensibiliza o perfil de eleitores estáveis que ainda Bolsonaro consegue garantir" e parece estar sendo mais utilizada diante da pauta constante da defesa da anistia para os condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro.

Isso não é uma novidade. A estratégia da vitimização está dentro de um contexto do discurso do bolsonarismo, mas o que a gente pode perceber é essa constante necessidade agora de Bolsonaro se colocar como uma vítima. Silvana Krause

Nos últimos anos, Bolsonaro se submeteu a diversos procedimentos no aparelho digestivo. Alguns desses procedimentos também foram sucedidos por internações prolongadas em UTI.

