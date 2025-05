Bolsonaro recebe alta de hospital após 23 dias internado

Ex-presidente tem "saúde forte". O cardiologista Leandro Echenique, que também falou com jornalistas na saída do hospital, afirmou que o histórico sem abuso de bebida e cigarro ajudou na recuperação clínica de Bolsonaro.

Bolsonaro chamou sua recuperação de "milagre". "Obrigado meu Deus por mais esse milagre. Obrigado doutor Cláudio Birolini e equipe", escreveu na mesma publicação.

Simpatizantes foram ao hospital. Antes da liberação, durante a manhã, cerca de 30 pessoas rezaram o pai-nosso e cantaram louvores em frente ao centro médico.

Relembre internação de Bolsonaro

O ex-presidente estava internado há 23 dias. Ele deu entrada no hospital no dia 11 de abril, após sentir fortes dores na região do abdômen durante um tour no Rio Grande do Norte. Ele foi transferido para Brasília dois dias depois, com um quadro de obstrução intestinal.

Bolsonaro precisou passar por uma cirurgia. A intervenção foi uma das "mais complexas" às quais o ex-presidente se submeteu desde a facada, em 2018, segundo a equipe médica. A operação durou, ao todo, 12 horas.