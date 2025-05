Em Goiás, ex-prefeito convoca população a não pagar IPTU; veja o vídeo

"Ele vai perder essa guerra", disse Magal em relação ao atual prefeito. Kleber Marra (MDB) foi eleito com 60% dos votos em outubro do ano passado, após vencer justamente o tucano na disputa pela prefeitura. À época, ex-prefeito ficou em segundo lugar e teve 37% dos votos.

Prefeitura nega irregularidades. Em nota, o órgão informou que o valor do IPTU é calculado com base nas informações constantes no cadastro do imóvel e que "variações mais significativas podem ocorrer devido a divergências cadastrais, como área construída, uso do imóvel, ou zoneamento".

A gestão municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e o respeito ao cidadão. Todas as atualizações foram feitas com respaldo legal, em consonância com os princípios da justiça tributária e com total responsabilidade com os recursos públicos.

Secretaria de Fazenda e Gestão de Caldas Novas, em nota oficial

Magal foi prefeito de Caldas Novas entre 2016 e 2020. Na época, era filiado ao PP (hoje Progressistas). Dois anos após deixar o cargo, tentou uma vaga na Câmara dos Deputados. pelo Patriota, sem sucesso.

Veja o vídeo