Partidos se unem por dinheiro do fundo eleitoral: 'Estão de olho em 2026'

A expectativa é que atuais tucanos comandem novo partido. Isso se justificaria pelo papel que lideranças como Aécio Neves e Marconi Perillo devem ter tanto nas urnas quanto na executiva. Legados como o Plano Real também devem pesar, embora possam ser deixados em segundo plano caso isso seja mais interessante.

No caso do PSDB, talvez ele esteja identificando a necessidade de se dissociar do passado, da presidência do Fernando Henrique Cardoso, para conseguir atrair um eleitorado que não tenha uma boa apreciação desse passado do PSDB Mayra Goulart, cientista política da UFRJ

Busca de federação por MDB é "comportamento preventivo", diz Noronha. Na opinião dele, o partido "tem perdido deputados federais e não tem mais tantos governadores como já teve no passado" e se antecipa aos problemas hoje vivenciados pelo PSDB ao cogitar uma união com PSD ou Republicanos.

Movimentações têm "efeito simplificador", afirma Mayra. Ela crê que fusões e novas federações reduzem o número de atores com os quais governos precisam negociar e facilitam ao eleitor identificar as opções disponíveis, ao diminuírem a quantidade de legendas sem carga ideológica e sem projeto para o país.

Quem se prontificou para fazer fusões e federações foram os partidos que tem identidade menos clara para o eleitor. Hoje, é difícil diferenciar o PP do União Brasil Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arko Advice

Movimentos partidários marcaram a semana

Presidente do MDB revelou interesse do partido em formar federação com PSD ou Republicanos. Em entrevista concedida na quarta-feira (30), o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) afirmou que estudos para um movimento do tipo estão em fase inicial e que já conversou sobre tema com Marcos Pereira, presidente do Republicanos.