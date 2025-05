Câmara vota nesta semana para acelerar projeto que cria vagas de deputados

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) responsabiliza o presidente da Câmara. "É um escândalo aumentar o número de deputados. Uma desmoralização. Isso vai ficar na conta do presidente Motta."

Novos custos à vista

A Câmara alega que não haverá aumento de custos. Justifica que servidores serão remanejados para os gabinetes a serem abertos.

A promessa não deve se concretizar. O passado recente tem um exemplo de que argumentação semelhante não se cumpriu.

Em 2023, houve aumento no número de comissões da Câmara. Até então, eram 25 grupos para tratar de assuntos temáticos: comissão de transportes, comissão de agricultura etc. A abertura de cinco novas comissões ocorreu com remanejamento de servidores. Mas a promessa de não existirem novos gastos se desfez com a abertura de concurso para contratar servidores.