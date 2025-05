Farra do INSS: Investigados gastaram R$ 35 milhões com 47 imóveis em 8 anos

Ex-procurador-geral do INSS comprou quatro imóveis entre 2020 e 2023. Avaliados em R$ 4,6 milhões, eles foram adquiridos por Virgílio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho em Brasília, Curitiba e Recife. Ele foi exonerado no último dia 23, após a revelação do escândalo.

Mulher de ex-procurador também foi às compras. As investigações apontam que a THJ Consultoria, empresa em nome de Thaisa Hoffmann Jonasson, adquiriu três imóveis entre 2022 e 2023 por cerca de R$ 2 milhões em Campo Largo (PR) e Curitiba.

Empresa da qual Thaisa é sócia comprou imóvel por R$ 230 mil em 2024. A aquisição foi feita pela Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A. Não há maiores detalhes sobre a transação.

Firma ligada ao diretor de governança, planejamento e inovação do INSS adquiriu imóvel em Brasília por R$ 180 mil em 2024. A Venus Consultoria & Assessoria Empresarial S/A tem Alexandre Guimarães como um de seus diretores.

A PF identificou transferência de uma empresa vinculada ao "careca do INSS" para compra de imóvel no exterior. A Jacksonville Entreprise LLC recebeu R$ 153 mil feita da Prospect, empresa ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele é apontado como um dos facilitadores do esquema. A firma norte-americana foi criada em 2023. Em outra transação, a Prospect comprou uma sala comercial em Brasília (DF) em 2023 por R$ 165 mil.

Antunes adquiriu casa de R$ 3 milhões à vista em 2024. De acordo com a investigação, o imóvel fica no Lago Sul, área nobre de Brasília, e o período em que o negócio se deu "coincide com o surgimento do esquema conhecido como 'farra do INSS'."