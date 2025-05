Gleisi recusa conciliação com Gayer proposta pela PGR em queixa por injúria

Impor uma tentativa de conciliação à ministra é desconsiderar a "gravidade das ofensas sofridas", alegam os advogados de Gleisi. "Em casos de crimes contra a honra, especialmente quando permeados por questões de gênero e poder, como no presente caso envolvendo uma mulher parlamentar, o risco de revitimização é ainda maior."

Nesse contexto, realizar uma audiência de conciliação entre a vítima e o ofensor se revelaria não apenas inadequado, mas profundamente ultrajante e ofensivo à querelante [Gleisi], representando uma afronta à sua dignidade e um desrespeito à sua condição de mulher e parlamentar, recrudescendo o sofrimento já impingido à vítima.

Defesa de Gleisi Hoffmann

PGR havia recomendado uma audiência de conciliação entre os dois. "Como não se observou, no caso, a regra do art. 520 do CPP [Código de Processo Penal], que prevê a tentativa de reconciliação, antes do recebimento da queixa em crimes contra a honra, o Ministério Público Federal opina pela realização do ato", diz a manifestação.

Gayer sugeriu que Gleisi estaria em um trisal. Em publicação no X, ele questionou se o deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara e companheiro da ministra, iria aceitar que Lula a "oferecesse" para Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, "como um cafetão oferece uma garota de programa". O deputado também sugeriu que Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre seriam um "trisal". Depois, apagou a publicação.

As declarações de Gayer ocorreram após uma fala do presidente Lula. Em referência a Gleisi, o petista afirmou que colocou uma "mulher bonita" na articulação política para ter uma boa relação com o Congresso. "Uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, [é] estabelecer relações com vocês. Por isso, coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. É que eu não quero mais ter distância de vocês", disse Lula,

Gleisi pediu a condenação do parlamentar e R$ 30 mil por danos morais. Os advogados da ministra classificaram a atitude de Gayer como "criminosa" e disseram que o objetivo dele era "constranger e humilhar" a petista. "Atitudes como essa —que são explícitas na tentativa de humilhar publicamente uma mulher— são inaceitáveis e precisam sofrer repreensão em um Brasil que luta para superar o entristecedor cenário de violência", afirma a defesa.