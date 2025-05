Governo aposta em pressão social contra manobra que livra Bolsonaro do STF

O PT conta com uma repercussão negativa na sociedade para dificultar a manobra que o PL tenta para suspender o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

A saída encontrada pelo PL para livrar Bolsonaro passa pelo deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Ele é réu no Supremo junto com o ex-presidente. Ambos estão no chamado "núcleo crucial" do plano golpista, de acordo com a investigação da PF (Polícia Federal) e a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), que permitiu a abertura da ação penal após ser aceita pela Primeira Turma do STF.

O PL pediu a suspensão da investigação contra o parlamentar. A justificativa submetida à Câmara é que a Constituição permite ao Congresso interromper inquéritos contra senadores e deputados.