INSS abre processos contra 12 entidades acusadas de fraudes

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) abriu hoje processos administrativos de responsabilização contra 12 entidades citadas na investigação da Polícia Federal por fraudes em aposentadorias e pensões.

O que aconteceu

INSS vai apurar eventuais responsabilidades administrativas atribuídas às entidades. As portarias que autorizaram a abertura dos processos foram publicadas hoje em edição extra do Diário Oficial da União, assinadas por José Alberto de Medeiros Landim, corregedor-geral substituto do INSS.

Prazo para a conclusão dos processos é de 180 dias. O PAR (Processo Administrativo de Responsabilização) é um procedimento usado para apurar e responsabilizar pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública, conforme previsto na Lei Anticorrupção.