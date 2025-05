'Risquei o 8 de janeiro de todos os calendários', diz ministro da Defesa

Ministro disse que "riscou de todos os calendários" o dia 8 de janeiro. Ele afirmou ainda que após os ataques após as sedes dos Três Poderes não "conseguia" falar sobre Defesa em eventos. "Todos tinham suas verdades, todos tinham suas suspeições", disse.

Às forças interessavam que absolutamente fosse elucidado tudo aquilo, havia o constrangimento de ver amigos de décadas nas raias da suspeição, havia indignação quando as coisas eram verdadeiramente detectadas, mas o pior sentimento é ver que a nuvem de suspeição pairava sobre todos eles. José Múcio Monteiro, ministro da Defesa

Atual ministro foi citado na defesa do ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, em julgamento da denúncia da tentativa de golpe de Estado. Ex-ministro afirmou em defesa ao STF que estava alinhado com o comandante do Exército em 2022 e elencou como testemunha José Múcio.

No dia do julgamento, Nogueira pediu que a denúncia fosse aceita e listou testemunhas para sua defesa. A defesa entendeu deveriam ser ouvidos como testemunha o atual ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro e os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, general Freire Gomes e brigadeiro Carlos Almeida de Baptista Júnior.

Majores, subtenentes e coronéis em novo julgamento

Denunciados do chamado Núcleo 4 são acusados de organizar ações de desinformação e propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades. Se a maioria dos ministros da Primeira Turma aceitar a denúncia, os acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF (Supremo Tribunal Federal)