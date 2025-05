Tales: Insatisfeito com ministério, Lula optou por 'petista de carteirinha'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou uma "petista de carteirinha" à frente do Ministério das Mulheres, que já não estava funcionando do jeito que o governo queria, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News, do Canal UOL.

Agora está sendo colocada uma petista profissional, petista de carteirinha. Márcia Lopes foi candidata a vereadora em Londrina [no Paraná] e é ligada a Gleisi [Hoffmann]. Além disso, ela é irmã de quem já foi ministro da Casa Civil no governo Dilma e secretário particular do presidente, que era o Gilberto Carvalho, uma pessoa muito ligada ao presidente. Tales Faria, colunista do UOL

Após meses de especulação, Lula confirmou hoje a troca de Cida Gonçalves por Márcia Lopes no Ministério das Mulheres. Ele recebeu as duas no Planalto no início da tarde.