Novo presidente do INSS diz que mecanismos contra fraudes não foram usados

O novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, afirmou hoje à CNN Brasil que mecanismos que poderiam ter sido colocados em prática para evitar fraudes contra aposentados não foram colocados em prática.

O que aconteceu

"Havia avisos, alertas, mecanismos, e não foram colocados em prática", disse Waller. "O que a gente precisa é colocar em prática, para assegurar ao nosso benificiário que tudo que mexer na folha dele, que é aquilo que ele depende para se alimentar, para comprar remédio e sobreviver, seja resguardado com legitimidade de eventuais descontos de só aquilo que ele precisar."

Waller substituiu Alessandro Stefanutto, que foi afastado do cargo pela Justiça e depois pediu demissão. O antigo presidente do instituto é suspeito de liberar descontos indevidos em benefícios de aposentados, de acordo com investigações da Polícia Federal. A fraude, que teria gerado prejuízo de R$ 6,3 bilhões, começou em 2019, na gestão de Jair Bolsonaro, e foi até o governo atual, do presidente Lula.