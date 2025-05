'Se me chamarem, vou', diz Múcio sobre testemunhar em julgamento do golpe

O ministro da Defesa, José Múcio, disse hoje que testemunhará se for chamado para depor no julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Múcio pode ser chamado após ser citado pela defesa de um dos denunciados, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. "Tudo oficial, à luz do dia. Ninguém pode me chamar para segredo nenhum porque eu conto. Então sou salvo por isso", disse Múcio após almoço com empresários do grupo Lide, em São Paulo.

A equipe do ministro diz que ele teve contato com Nogueira somente na transição de governo, entre o fim de 2022 e o início de 2023. A defesa do ex-chefe da pasta da Defesa afirmou ao STF que Nogueira estava alinhado com o comandante do Exército em 2022 e elencou Múcio como testemunha.