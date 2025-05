O que Eduardo Bolsonaro disse para ser desmentido por governo Trump?

O governo de Donald Trump desmentiu uma fala do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA, sobre a visita de um funcionário americano ao Brasil. A declaração gerou desconfiança no governo brasileiro, que chegou a procurar o Departamento de Estado americano para esclarecimentos.

O que aconteceu

Eduardo Bolsonaro disse que a visita trataria de sanções contra autoridades brasileiras. Segundo ele, o coordenador do escritório de sanções do Departamento de Estado, David Gamble, viajaria ao Brasil para tratar de medidas que a Casa Branca estaria supostamente pensando em adotar contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras.

UOL revelou que viagem tinha outro propósito. A visita do funcionário do governo Trump já havia sido organizada pelo próprio governo brasileiro e tem como objetivo estabelecer uma cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado.