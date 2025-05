Quem é Márcia Lopes, petista que deve assumir o Ministério das Mulheres

A petista Márcia Lopes deve ser anunciada como nova ministra das Mulheres no lugar de Cida Gonçalves. Ela confirmou o convite à Folha de S.Paulo.

Quem é Márcia Lopes?

Paranaense, Márcia tem 67 anos e é irmã de Gilberto Carvalho. Ela foi secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2004 e 2008. Em 2010, foi nomeada ministra da mesma pasta por Lula, ficando no cargo até 2011, já no governo Dilma.

Seu irmão chefia, no atual governo, a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária. Gilberto Carvalho também foi ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República do Brasil do governo Dilma Rousseff, e antigo chefe de gabinete de Lula durante os dois primeiros mandatos.