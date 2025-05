Andreza: 'Moraes e Fux não são amigos, mas tentam manter civilidade'

Agora, eu acho que passa a ser mais da linha política, da linha geral, de um dinamismo que não tem o meu perfil. O meu perfil é mais gestor, organizador. Então, eu cumpri a função que tinha que ter cumprido no Ministério das Mulheres (...) Eu estou bem aliviada, na verdade. Cida Gonçalves, ex-ministra das Mulheres

A queda de Cida era esperada desde o final do ano passado e foi acentuada após as denúncias de assédio moral, arquivadas em fevereiro pela CEP (Comissão de Ética da Presidência). A oficialização foi feita pela Secom (Secretaria de Comunicação) por meio de nota.

Em seu último dia de expediente, Cida reuniu servidores no ministério, agradeceu pelo trabalho nestes pouco mais de dois anos e recebeu uma homenagem do gabinete. Os ministros da Igualdade Racial, Anielle Franco, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, participaram da reunião, conforme apurou a reportagem do UOL.

