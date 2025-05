Cadernos apreendidos pela PF indicam propina a ex-chefe do INSS, diz jornal

Os 20 cadernos eram preenchidos diariamente pela secretária de Antunes. O material continha, segundo a PF, um registro das atividades e das finanças do operador, apontado como quem pagava a propina das entidades que fraudavam as aposentadorias para os funcionários do INSS.

Secretária anotava no alto das páginas data e porcentagem devida a cada integrante do esquema. Os cadernos mostram anotações como "Virgílio 5%" e "Stefa 5%" —a PF acredita que isso corresponde aos pagamentos feitos ao procurador-geral do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e ao ex-presidente do instituto, Alessandro Stefanutto. O UOL tenta localizar a defesa de Oliveira Filho e Stefanutto. O espaço segue aberto para manifestação.

Ex-diretores do INSS e pessoas relacionadas a eles receberam mais de R$ 17 milhões, segundo a PF. O valor teria sido pago em transferências de indivíduos apontados como intermediários das associações, como o "careca".

Quem é o 'careca do INSS'

PF aponta Antunes como lobista profundamente ligado ao esquema de fraudes no INSS. O empresário foi um dos alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada na última quarta-feira para combater descontos irregulares nos benefícios de beneficiários. Segundo a investigação, o papel dele era conseguir dados de pensionistas com os quais as associações faziam descontos nas folhas de pagamento de forma fraudulenta.

Investigações mostram que "careca do INSS" era intermediário financeiro das entidades associativas. Ele recebia o dinheiro das organizações e fazia os repasses, muitas vezes no mesmo dia do recebimento, a servidores suspeitos de envolvimento no esquema. Antunes mantinha um baixo saldo na conta, o que indica "possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores", segundo a PF.