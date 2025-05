Conselho de Ética suspende por 3 meses deputado que desejou morte de Lula

Gilvan pediu desculpas. Ontem à noite, ele fez um discurso no plenário dizendo que estava arrependido e prometendo mudar seu comportamento. "Peço desculpas a quem se sentiu ofendido, não estou aqui falando para não ser punido, reconheço que no calor da emoção eu extrapolei", afirmou.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou a atitude. "Vossa Excelência aqui no plenário, colocando e se comprometendo a uma mudança de comportamento, isso engrandece seu mandato."

O pedido de desculpas contrastou com a visão sobre Gilvan na Câmara. Até aquele momento, nem seus colegas de PL estavam dispostos a defender o parlamentar, por entender que ele tem reiterado acessos de raiva, apelava para violência e manchava a imagem do partido.

O UOL apurou que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, desaprova o estilo de Gilvan. Ainda assim, o deputado Altinêu Cortes (PL-RJ) foi escalado para defender o deputado e fazer articulações com as demais lideranças da Câmara.

A esquerda lembrou o passado de Gilvan em ofender mulheres. A deputada Maria do Rosário (PT-RS) citou condenações ao parlamentar por xingar uma vereadora quando estava na Câmara Municipal de Vitória e por agredir verbalmente a vice-governadora do Espírito Santo.

Mas as desculpas e as conversas nos bastidores da Câmara surtiram efeito. A bancada do PL compareceu em peso no Conselho de Ética. O líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ), elogiou Gilvan e declarou que ele voltará mais maduro depois da suspensão de três meses.