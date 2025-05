Deputada Camila Jara (PT) é diagnosticada com câncer e pede licença

Deputada informou que pediu licença do cargo. Ela vai passar por mais uma cirurgia na tireoide no dia 12 de maio. A previsão é de um dia de observação na UTI e cinco de internação hospitalar.

Após a cirurgia, a parlamentar vai iniciar tratamento com iodoterapia. Segundo sua assessoria, durante esse período, ela vai seguir acompanhando as atividades do mandato remotamente. "Estou confiante e otimista com o tratamento. Agradeço imensamente todas as mensagens de apoio e informo que sigo firme no compromisso com o nosso mandato".

Camila Jara é uma das apostas do PT. Ela é a deputada mais jovem da história do Mato Grosso do Sul e foi candidata a prefeita de Campo Grande nas eleições municipais de 2024. Terminou em quarto lugar, com 9,43% dos votos.