Dino defende criminalização das fake news: 'Não é brincadeira entre amigos'

Quem sabe em algum momento, pela via legislativa ou mesmo pela via jurisprudencial, haja compreensão de que é uma modalidade de violência, gravíssima violência, como já foi feito em relação aos crimes contra as mulheres [...] As fake news embutem em si mesmo uma violência simbólica que extermina e mata. Mata moralmente, mata psicologicamente, cria danos mentais e assassina reputações.

Ministro Flávio Dino

Por unanimidade, a Primeira Turma do STF votou hoje para aceitar a denúncia contra os sete acusados de integrar o núcleo 4 da trama golpista. O núcleo era responsável pela divulgação de fake news sobre o sistema eleitoral, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Placar foi unânime para tornar os 7 acusados réus. Moraes é o relator e votou primeiro, seguido de Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Para eles, mais sete devem virar réus no STF sob a acusação de envolvimento no plano para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota para Lula, em 2022. "Não se pode de maneira alguma relativizar a força, que pode ser uma força maléfica, das redes sociais", disse Moraes. "A justa causa brilha para o recebimento da ação penal.".

Bolsonaro e mais 20 são réus. Com isso, já chega a 21 o número de réus no STF sob a acusação de envolvimento no plano para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota para Lula, em 2022.

Ministros já analisaram 3 de 5 denúncias. Os sete denunciados do núcleo 4 se tornam réus e passam a responder a uma ação penal. Ao final desse processo, a mesma Turma vai decidir se eles devem ser condenados ou não. O colegiado agendou para 20 de maio a análise do núcleo 3 dos denunciados. O quinto julgamento não tem data marcada.

"Núcleo das fake news" tem 7 pessoas. Os acusados são cinco militares de patente mais baixa, um agente da Polícia Federal e o presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL para embasar a ação que pediu uma "verificação extraordinária" das urnas após o segundo turno em 2022. O grupo é acusado de propagar notícias falsas e fazer ataques virtuais a instituições e autoridades dentro da estratégia golpista para manter Bolsonaro no poder.