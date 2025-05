INSS: descontos associativos somaram quase R$ 3 bilhões só em 2024, diz CGU

Valor dos descontos cresceu 6 vezes em quatro anos. Montante total saltou de R$ 536,3 milhões em 2021 para R$ 2,8 bilhões em 2024. A situação se refletiu no grande número de reclamações por parte de aposentados e pensionistas. Só em abril do ano passado, 192 mil pessoas solicitaram cancelamento dos descontos.

"Baixo percentual de entidades" disponibilizou documentação completa relacionada a descontos. Em vários casos, papéis que comprovassem autorização dos descontos por parte dos aposentados e mesmo a capacidade de sindicatos e outras organizações para organizarem essa operação não foram apresentados.

O cenário apresentado revela a fragilidade dos controles implementados pelo INSS, alicerçado, principalmente, na presunção de boa-fé e em manifestações dessas entidades no sentido que garantiriam a segurança das operações relacionadas aos descontos associativos

Trecho do relatório da CGU

CGU fez 12 recomendações ao INSS

Instituto não tomou providências em relação a nenhuma delas. A suspensão cautelar de descontos e acordos entre INSS e entidades envolvidas, a elaboração de plano de ação ligado aos descontos já efetivados e o aviso ao Ministério Público sobre casos de desconto não autorizado foram algumas das sugestões.

Auditoria visitou 29 entidades em 10 estados. O número representa o total de associações com ACTs com o INSS à época do levantamento. Organizações estavam distribuídas pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Segundo o relatório, 20 novos grupos foram incorporados à lista até janeiro de 2025.