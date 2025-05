STF é unânime ao decidir tornar réus acusados do núcleo 4 da trama golpista

Ministros já analisaram 3 de 5 denúncias. Os sete denunciados do núcleo 4 se tornam réus e passam a responder a uma ação penal. Ao final desse processo, a mesma Turma vai decidir se eles devem ser condenados ou não. O colegiado agendou para 20 de maio a análise do núcleo 3 dos denunciados. O quinto julgamento não tem data marcada.

Sessão sem surpresas e com celular autorizado. Após um pedido da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a Primeira Turma autorizou o uso de aparelhos celulares e até de notebooks pelos advogados dos denunciados. Na sessão sobre a denúncia contra outro núcleo, o colegiado havia determinado o recolhimento dos aparelhos devido a uma proibição de o ex-assessor de Bolsonaro Filipe Martins de fazer imagens. Ele tinha sido autorizado a acompanhar o julgamento por ser um dos denunciados.

Clima descontraído e com piadas entre os ministros. Diferentemente do clima tenso que marcou a análise da denúncia contra Bolsonaro, realizada em março, a sessão desta tarde teve brincadeiras e discursos leves dos ministros. Eles apontaram que possuem boa relação mesmo com as divergências de Fux sobre os casos do 8 de Janeiro. O próprio Moraes ironizou que havia ficado "magoado" por não terem pedido o afastamento de Fux, que também é citado em conversas entre os denunciados.

'Núcleo das fake news' tem 7 pessoas. Os acusados são cinco militares de patente mais baixa, um agente da Polícia Federal e o presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL para embasar a ação que pediu uma "verificação extraordinária" das urnas após o segundo turno em 2022. O grupo é acusado de propagar notícias falsas e fazer ataques virtuais a instituições e autoridades dentro da estratégia golpista para manter Bolsonaro no poder.

Acusados podem pegar até 46 anos de prisão. O grupo teria cometido os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Eles negam.

Defesas questionaram falta de descrição detalhada dos fatos que envolvem seus clientes. Em linhas gerais, os advogados apontaram que a denúncia não teria narrado adequadamente as condutas de seus clientes para enquadrá-los nos crimes apontados. No caso de Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, seu advogado questionou o fato de ele ter sido denunciado enquanto o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que contratou o instituto, ter ficado fora da lista.