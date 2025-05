Lula vai a Rússia e China se reunir com Putin e Xi e debater mercado e paz

É a primeira vez que os dois se encontram neste mandato. Condenado pelo TPI (Tribunal Penal Internacional), ele pode receber voz de prisão se entrar nos países signatários, do qual o Brasil faz parte, o que tem impedido sua ida às cúpulas internacionais, como o G20 no Brasil e as assembleias da ONU (Organização das Nações Unidas).

Também está prevista uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O eslovaco veio ao Brasil para se encontrar com Lula em novembro do ano passado, mas o presidente teve de cancelar a reunião, ao ser internado às pressas em São Paulo, e foi representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

A comitiva brasileira chega um dia depois de um ataque de drones ucranianos que fechou aeroportos de Moscou. O governo russo afirmou que, apesar do ataque, manterá a trégua de quinta a sábado anunciada por Putin para permitir as comemorações, mas alertou que "dará uma resposta apropriada se a Ucrânia não suspender os ataques".

Mercado internacional com a China

No domingo (11), Lula vai para a China. Ele participará do Fórum China-Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), como presidente convidado.

Na segunda (12), deverá encontrar com o presidente Xi Jinping. A expectativa é que os países tratem sobre as relações bilaterais e discutam ainda as mudanças do mercado internacional após as imposições tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump, da qual a China é principal combatente.