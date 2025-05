Moraes e Fux trocam afagos no STF após divergência em ação sobre golpe

Fux afirmou que não quer fazer frente a Moraes. O ministro criticou parte da imprensa que, segundo ele, produz "coisas completamente dissonantes da realidade". "Se alguma coluna apurou que eu estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre de Moraes, apurou muito mal. Na verdade, eu estou aqui mantendo pontos de vista que me parecem que são os adequados à luz da minha visão de direito penal, de direito processual penal."

Moraes disse que uma pequena parte da imprensa quer "fazer intriga". Ainda segundo ele, há tentativa de transformar o STF na revista Caras, em alusão ao veículo que cobre o noticiário sobre celebridades. "Alguns querem transformar o Supremo na revista Caras, então tiram foto na minha gravata, do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. [...] Então, ministro Fux, vão ter que fazer muito mais para me colocar contra a Vossa Excelência e vice-versa", criticou.

Moraes ainda brincou sobre estar usando uma tipoia. Ele lesionou o braço direito. "E é bom ser dito isso, porque se não, ministro Fux, alguns, por falta de notícia, vão falar que foi Vossa Excelência que machucou meu ombro. Então, que já fique claro, o ministro Fux é inocente em relação a isso", disse, arrancando risos dos presentes na sessão.

Fux tem marcado posições contrárias a Moraes no julgamento de processos relacionados à tentativa de golpe. A divergência ficou flagrante no fim do mês passado, quando o ministro votou para aplicar uma pena menor, de 1 ano e seis meses de prisão, para a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou "perdeu, mané" na estátua da Justiça, que fica na frente do STF, durante os atos golpistas de 8 de janeiro. A maioria da Primeira Turma, no entanto, condenou Débora a 14 anos de prisão, seguindo voto de Moraes.