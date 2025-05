Moraes ironiza PL sobre auditoria de urnas: 'Só voto dos outros era ruim'

Então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Moraes rejeitou a ação apresentada pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido pedia a anulação de votos em mais de 279 mil urnas apenas no segundo turno da eleição.

O ministro ainda fixou multa de cerca de R$ 22,9 milhões por má-fé com a ação. A ação do PL foi apresentada semanas após o fim das eleições com base em um relatório sobre suposta "falha" em cinco dos seis modelos de urnas usadas na votação.

"Esdrúxulo e ilícito pedido". Na decisão, Moraes disse que o PL não apresentou dados que demonstrassem que as supostas "falhas" teriam ocorrido no primeiro turno e que as informações eram necessárias por uma questão de "coerência".