Moraes ironiza e diz ficar 'magoado' por não pedirem suspeição de Fux

Bormevet é apontado como homem de confiança de Ramagem na Abin. Agente da PF, ele assumiu o Centro de Inteligência Nacional da Abin durante o governo de Jair Bolsonaro e teria atuado para produzir e difundir fake news sobre as eleições. A investigação identificou que Bormevet teria solicitado a outro funcionário da Abin que levantasse informações sobre a possível relação do ministro Fux e de Luis Roberto Barroso com a empresa Positivo, que produz as urnas eletrônicas.

O próprio Fux minimizou o episódio na sessão de hoje. Ele classificou a troca de mensagens como "bisbilhotagem ridícula" e disse que a notícia falsa que teria chamado a atenção dos investigados tinha relação com uma decisão dele no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e que a eventual relação buscada pelos investigados não faria sentido.

Defesa alega falta de provas. Seu advogado negou o envolvimento dele na trama golpista e apontou que não há elementos suficientes na denúncia para enquadrá-lo nos crimes.