'Não podemos relativizar' falas machistas de Lula, diz nova ministra

Apesar de se posicionar contra as falas machistas, a nova ministra defendeu Lula. "Eu tenho certeza que o presidente Lula não está desatualizado [sobre políticas públicas para mulheres]. Ao contrário: ele tem cobrado muito isso, tem ficado incomodado."

Márcia Lopes evitou comentar queda de popularidade do presidente entre o eleitorado feminino. Questionada, ela disse que fará plenárias virtuais e presenciais para dialogar com as mulheres. "Precisamos analisar melhor esses dados", declarou.

Ministra tomou posse ontem. Ela vai substituir Cida Gonçalves, cuja saída já era esperada pelo entorno do presidente desde o ano passado. Filiada ao PT desde o início dos anos 1980, Márcia Lopes integrou o segundo mandato de Lula, em 2010, como ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.