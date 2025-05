Tarcísio lidera disputa ao governo de São Paulo, diz Paraná Pesquisas

O quinto cenário testa o nome do vice-governador Felício Ramuth (PSD).

Márcio França (PSB): 21,8%

Rodrigo Manga (Republicanos): 11,6%

Erika Hilton (PSOL): 10,8%

Alexandre Padilha (PT): 9,2%

Paulo Serra (PSB): 7,1%

Felício Ramuth (PSD): 4,0%

Filipe Sabará (sem partido): 2,3%

Não sabe / Não respondeu: 8,1%

Nenhum / Branco / Nulo: 25,2%

Já o sexto cenário inclui o nome de André do Prado (PL-SP), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Márcio França (PSB): 21,8%

Rodrigo Manga (Republicanos): 11,4%

Erika Hilton (PSOL): 10,6%

Alexandre Padilha (PT): 9,1%

Paulo Serra (PSB): 7,0%

André do Prado (PL): 4,6%

Filipe Sabará (sem partido): 2,5%

Não sabe / Não respondeu: 7,8%

Nenhum / Branco / Nulo: 25,2%

A pesquisa foi realizada no estado de São Paulo, com a coleta de informações realizada entre os dias 1º e 4 de maio. Segundo o instituto, foi utilizada uma amostragem de 1.700 pessoas em 85 municípios. A pesquisa tem grau de confiança de 95% e margem de erro de aproximadamente 2,4 pontos percentuais. O levantando foi realizado com "recursos próprios", segundo o instituto.