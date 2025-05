PDT na Câmara decide deixar base do governo Lula após saída de Lupi

A bancada do PDT na Câmara decidiu desembarcar da base do governo. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira (6) após uma reunião na casa do líder do partido na Casa, Mário Heringer (MG).

O que aconteceu

Heringer afirmou que o partido não vai para a oposição. A bancada atuará, a partir de agora, com "independência". Segundo o deputado, a relação com o governo já estava desgastada por falta de "reciprocidade", e a crise no INSS piorou o relacionamento. O partido tem 17 deputados.