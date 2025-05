Relator vota por suspender Gilvan da Federal por 6 meses por ofender Gleisi

O deputado Ricardo Maia (MDB-BA), relator do processo contra Gilvan da Federal (PL-ES) no Conselho de Ética da Câmara, apresentou ontem seu parecer, em que vota pela suspensão do mandato do parlamentar capixaba por seis meses por quebra de decoro parlamentar. O conselho de ética analisa a representação hoje.

O que aconteceu

Gilvan da Federal é alvo de representação no conselho após ofender a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, em uma fala na Câmara. Durante reunião da Comissão de Segurança em 29 de abril, o deputado do PL disse que Gleisi "deve ser uma prostituta do caramba". Ele falava sobre as planilhas de pagamento de propina da Odebrecht, em que o codinome da ministra era "amante". As denúncias contra ela foram rejeitadas em 2023.

Depois da fala, a própria mesa diretora da Câmara apresentou uma representação contra o deputado na Comissão de Ética. No documento, a cúpula da Câmara —composta pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), os vice-presidentes e os secretários— diz que as insinuações foram "abertamente ultrajantes, desonrosas e depreciativas", e que eram um "comportamento incompatível com a dignidade do mandato".