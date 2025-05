Relator propõe criar 18 vagas de deputados com custo anual de R$ 64 milhões

O deputado Damião Feliciano (União Brasil-PB), relator do projeto que amplia o número de parlamentares na Câmara dos Deputados, propôs criar 18 vagas na Casa a partir das eleições de 2026. O texto avançou com a aprovação do requerimento de urgência.

O que aconteceu

A ampliação corrige o que foi considerado como "desproporções" nos estados. Inicialmente, a proposta criava 14 cadeiras para compensar as bancadas que perderiam espaços com a redistribuição das vagas, baseadas no tamanho da população de cada estado.

Relator argumentou que a ampliação não seria suficiente considerando que os estados com maior população teriam a menor representação. A desigualmente aconteceria no caso do Paraná em comparação com o Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e do Rio Grande do Norte em relação ao Piauí.