STF não veta celulares em julgamento do núcleo 4 após críticas da OAB

Na sessão de hoje da Primeira Turma do STF, que analisa a denúncia contra o chamado núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado, os advogados puderam entrar com celulares e notebooks na sala de julgamento.

O que aconteceu

STF proibiu a entrada de celulares em julgamento anterior. No último dia 22, quando a turma aceitou a denúncia contra o chamado núcleo 2 da suposta trama golpista, quem entrou na sala precisou colocar os aparelhos em um saco plástico lacrado pela equipe da Corte.

Medida aconteceu após desrespeito às regras no julgamento do "núcleo 1", do qual faz parte Jair Bolsonaro (PL). O STF estabeleceu que os presentes não poderiam fazer fotos ou vídeos na sala da sessão, mas diversas pessoas fotografaram o ex-presidente. Além disso, o advogado Sebastião Coelho, que não havia se credenciado para participar da sessão, bateu boca com a equipe de segurança e publicou o episódio nas redes sociais.