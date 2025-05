Câmara de SP terá CPIs para investigar 'venda de íris' e pancadões

Nunes também foi autor do pedido de CPI relacionado a fraudes em habitações de interesse social. Já o requerimento para criação de um grupo voltado para questão das enchentes no Jardim Pantanal havia sido feito por Alessandro Guedes (PT).

Venda de habitação de interesse social por mais de R$ 1 milhão motivou pedido de CPI. Denúncia do UOL mostrou que empreendimentos imobiliários construídos com incentivos do município para atenderem a população de mais baixa renda são negociados na cidade por valores incompatíveis.

O que dizem os envolvidos

Apesar da obstrução do PT e do PSOL, será investigada a extração dos dados das pessoas mais simples do nosso povo, por parte de uma empresa estrangeira, impedida de trabalhar em todo o mundo. Esta Câmara não vai se omitir!

Janaína Paschoal (PP), vereadora