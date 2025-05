STF analisa denúncia contra núcleo acusado de fake news sobre eleições

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) julga, a partir de hoje, se aceita a denúncia contra o núcleo 4 dos acusados pela trama golpista. As sete pessoas deste grupo teriam atuado para espalhar fake news sobre o processo eleitoral como estratégia para inflamar apoiadores e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

Ministros do Supremo analisam a terceira denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República). Até o momento, a Turma aceitou por unanimidade as denúncias contra 14 pessoas, incluindo Bolsonaro. Se a denúncia for aceita, eles viram réus.

Denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado foi fatiada em 5 partes. A PGR denunciou 34 pessoas, mas dividiu as acusações em cinco núcleos para agilizar o andamento dos casos.