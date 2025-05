STF julga núcleo 4 da trama golpista; PGR diz que 'todos agiram por golpe'

Há uma tentativa clara de responsabilização por ato de terceiro. [...] Entendo aqui que a Procuradoria Geral da República foi induzida a erro pelo relatório da Polícia Federal, porque tudo se baseia e uma reportagem publicada [...] baseada em um print de um Twitter. Angelo não tem nenhuma ligação com o IVL, não é funcionário, não é contratado, nem é pessoal de serviços. Teria participado de uma reunião.

Zoser Hartmann de Araújo, advogado de Ângelo Martins Denicoli

O engenheiro Carlos Rocha fez os relatórios [sobre as urnas eletrônicas] e recebeu por isso, entregou esse tema para o seu contratante, o Partido Liberal. [...] Rocha foi contratado pelo PL, por seu presidente, Valdemar Costa Neto e, como já dito aqui na tribuna, ele esteve na mesma circunstância fática, na mesma consideração fática e, corretamente, não está denunciado o presidente do PL. Mas está denunciado o prestador de serviço que ofereceu uma avaliação.

Melilo Dinis do Nascimento, advogado de Carlos César Moretzsohn Rocha

A denúncia não descreve qual seria o papel do denunciado na organização criminosa. Para encaixar Giancarlo dentro da organização criminosa, a única alegação da acusação é que o denunciado teria sido cedido a Abin. [...] No entanto, Excelências, diferentemente do que alega o Ministério Público, Giancarlo não era subordinado nem direto e nem indireto de Ramagem. Giancarlo não atendia as demandas de Ramagem. Giancarlo não tinha contato nem dentro, nem fora da agência com Alexandre Ramagem.

Juliana Rodrigues Malafaia, advogada de Giancarlo Gomes Rodrigues

Guilherme, ele não produziu vídeo ou mensagem alguma para poder descredibilizar as eleições ou a legitimidade do governo. Ele apenas exerceu o seu direito de expressar sua opinião particular, que lhe é garantido constitucionalmente [...]. Então, senhoras e senhores ministros, um homem e um celular jamais teriam capacidade de influenciar a movimentação de uma massa da magnitude do Rio de Janeiro.

Leandro Coelho Avelar, advogado de Guilherme Marques de Almeida

O fato de se integrar uma organização criminosa não justifica a responsabilidade pelos delitos praticados por aqueles que integram essa organização. É bem possível que, dentro de uma estrutura de uma organização criminosa, composta, por exemplo, por seis membros, que os seis respondam pela organização e que quatro respondam por crimes que praticaram, os outros dois não, porque não contribuíram, nem de forma consciente, nem de forma voluntária, para os fatos praticados.

Hassan Magid de Castro Souki, advogado de Marcelo Araújo Bormevet