Tarcísio diz que Bolsonaro dará palavra final sobre candidato em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou hoje que a palavra final sobre o candidato à Presidência em 2026 será dada por Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Tarcísio voltou a negar qualquer intenção para uma candidatura à Presidência e disse que tentará a reeleição no próximo ano. "A gente sabe das dificuldades do [ex] presidente [Bolsonaro], ainda creio no reestabelecimento [da elegibilidade], porque creio na Justiça. Se isso não acontecer, a opinião decisiva e a palavra final vai vir dele. Ele quem vai ser o condutor desse processo", afirmou, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Com Bolsonaro inelegível até 2030, o nome de Tarcísio é defendido por políticos do centro e aliados bolsonaristas para candidatura à Presidência em 2026. Apesar da decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro tem dito que será candidato.