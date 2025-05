Agência de turismo citada em inquérito do INSS tem contratos com o Exército

Orleans Viagens e Turismo é citada na recente investigação sobre fraudes no INSS. A empresa tem sede em São Bernardo do Campo (SP). Segundo a Polícia Federal, a agência recebeu R$ 5,2 milhões da Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares), investigada no esquema de descontos indevidos. A entidade nega irregularidades.

PF diz que não há justificativa para o repasse. Segundo a investigação, os valores "exorbitantes" recebidos pela Orleans Viagens indicam possível desvio de valores provenientes dos descontos associativos dos aposentados e pensionistas do INSS.

Entre 2018 e 2025, a Orleans adquiriu 16 salas comerciais em São Bernardo do Campo. Também comprou um apartamento em Diadema. A agência de viagens ainda é proprietária de 12 veículos de alto padrão, incluindo um Porsche/911, um Volvo XC60 e duas BMW X6.

Empresa apresentou movimentação incompatível com o faturamento declarado. "Suspeitou-se de movimentação/intermediação de valores em benefício de terceiros, burla ao sistema, sonegação fiscal e possível ilícito envolvendo de verbas públicas", diz a PF, após analisar dados do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Sócios da empresa adquiriram vários imóveis. Como o UOL mostrou, Silas Bezerra gastou mais de R$ 5,4 milhões na compra de seis imóveis entre 2019 e 2025 em Campinas, São Bernardo, Santo André e Guararema. Já Wagner Moita adquiriu dois apartamentos em Santos e Praia Grande por cerca de R$ 1,8 milhão.

A agência também participou de licitações do Ministério da Educação e fechou três contratos nos últimos anos. Um deles ainda está vigente, no valor de R$ 610.059,48.