Líder do PDT: Lupi foi ignorado e relegado a segundo plano pelo governo

O que a gente sabe das conversas das congregações gerais, antes do Conclave, é que os temas discutidos são [aqueles abordados] pelo pontificado de Francisco. São temas... essa igreja mais aberta, que está em contato com o mundo.

E parece que a sinalização é que seja um papa mais pastor, ou seja, não tanto burocrata e mais diplomata, o que jogaria contra Pietro Parolin [favorito nas bolsas de apostas]. Filipe Domingues, especialista que cobre o Vaticano

