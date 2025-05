Recém-saído do governo, ex-ministro vota a favor de manobra por Bolsonaro

Pedido de suspensão foi apresentado pelo PL. O partido de Bolsonaro argumentou que a lei proíbe investigações contra parlamentares após a diplomação. No entendimento da sigla, Ramagem não poderia estar no inquérito que apura as invasões do 8 de Janeiro.

Dos 90 deputados do PL, 86 votaram sim. Quatro não votaram: Antônio Carlos Rodrigues, Matheus Noronha, Robinson Faria e Paulo Freire Costa. O primeiro deles também foi o único deputado do partido que não assinou o projeto que concede anistia aos condenados do 8 de Janeiro.

Recurso para beneficiar Ramagem foi aprovado com folga em comissão. Deputados da oposição articularam para trazer a proposta, que passou hoje na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), para plenário no mesmo dia, com a justificativa de que o prazo para analisar o caso é até 18 de maio. Na próxima semana, a Câmara só realizará sessões semipresenciais. Os parlamentares consideraram que o texto deveria ser analisado com todos votando de forma presencial.

Eram necessários 257 votos para interromper o processo contra o deputado no STF. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), manteve o mesmo relator da CCJ no plenário: o bolsonarista Alfredo Gaspar (União-AL). Apenas a Federação PT, PCdoB e PV, Federação Psol-Rede, PSB e PDT foram contrárias a ação.

