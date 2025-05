'Não estamos fazendo chantagem', diz líder do PDT após saída do governo

O líder do PDT na Câmara, Mário Heringer (MG), disse hoje que a saída do partido da base aliada do governo Lula não é chantagem, e sim o resultado de dois anos de descontentamento que culminaram com a demissão do pedetista Carlos Lupi do Ministério da Previdência. As declarações foram feitas em entrevista à CNN.

O que aconteceu

Heringer disse que o desembarque "pode parecer oportunismo", mas que a relação com o governo já não era boa havia "dois anos e pouco". "A gente vem diuturnamente reclamando da relação entre o governo e a bancada do PDT na Câmara. A gota d'água foi esse momento, mas não estamos fazendo chantagem com o governo", afirmou.

Após uma reunião ontem, os deputados do PDT decidiram que se tornarão independentes do governo Lula. O partido tem 17 cadeiras na Câmara.