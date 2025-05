Josias: Nikolas não pode apagar as digitais do Bolsonaro em caso do INSS

No fim de abril, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão de Bolsonaro e seguiu até o governo petista.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Depois, foi demitido pelo governo. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, foi quem indicou Stefanutto ao cargo.

Ontem, o deputado bolsonarista postou vídeo de pouco mais de seis minutos e citou o escândalo dos desvios no INSS. Na gravação, Nikolas afirma que este é o "maior escândalo da história do Brasil", faz acusações sobre o governo Lula não ter tomado medidas para apurar os desvios bilionários, e defende Bolsonaro - cujo governo também foi atravessado por fraudes no órgão.

Então, como dizer que o governo Lula não tem responsabilidades? Que a gestão Bolsonaro não tem responsabilidade? A Polícia Federal trouxe o escândalo à tona e, rapidamente, o governo falou 'tá suspenso, até que se apure tudo'. Aí vem o Nikolas e tenta livrar a cara de Bolsonaro. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.