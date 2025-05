Bolsonaro vai a protesto esvaziado pela anistia do 8/1 em Brasília

Bolsonaro afirmou que anistia é um ato político privado do Congresso. "O Parlamento votou, ninguém tem que se meter em nada. Tem que cumprir a vontade da maioria do Parlamento, que representa a vontade da maioria do povo brasileiro."

Manifestação ainda noticiou resultado da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). A organização esperou o ex-presidente terminar de falar para em seguida anunciar a aprovação do pedido de Ramagem para sustar a ação por tentativa de golpe de Estado que corre no STF. Agora o plenário da Câmara precisa decidir sobre o caso. Bolsonaro levantou os braços, e a militância vibrou.

Bolsonaro estava acompanhado de Michelle. O ato começou com uma oração com tom messiânico apresentando o ex-presidente como salvo por um milagre para cumprir uma missão divina.

Imagem: Felipe Pereira/UOL

As pessoas empunhavam cartazes com o nome de Luiz Fux. O ministro do STF divergiu das penas aplicadas aos condenados pelo 8 de Janeiro por outros ministros, mas tem sido voto vencido.

Duas pistas foram fechadas para o público que ocupa cerca de uma quadra. A manifestação está prevista para acabar às 17h30 e está sendo chamada de caminhada pacífica, termo repetido diversas vezes pelo locutor que comandava o ato no caminhão de som.