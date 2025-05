Manobra que impede julgamento de Bolsonaro por golpe avança na Câmara

A oposição venceu uma votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara para suspender a ação penal que o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) responde no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. O texto tem brechas que permitem estender o benefício para Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

O PL diz que a lei proíbe investigações contra parlamentares após a diplomação. No entendimento do partido, Ramagem não poderia estar no inquérito que apura as invasões do 8 de Janeiro.

A CCJ decidiu hoje que a interrupção do processo contra Ramagem é correta. Foram 44 a favor do relatório que pede a suspensão do processo contra Ramagem e 18 contra.