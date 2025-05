PF indicia 13 pessoas pelo massacre do rio Abacaxis, que matou 8 no AM

A Polícia Federal informou hoje que concluiu as investigações do massacre do rio Abacaxis, que deixou oito mortos nas cidades de Borba e Nova Olinda do Norte, no Amazonas, em agosto de 2020.

O que aconteceu

Oito indígenas e ribeirinhos foram mortos no massacre, que ocorreu na região do rio Abacaxis. Os assassinatos aconteceram durante uma operação da Polícia Militar do Amazonas, deflagrada após o homicídio de dois policiais.

Treze pessoas foram indiciadas ao longo de quatro anos de investigação. A corporação não divulgou a identidade dos envolvidos, mas informou que 11 pessoas são apontadas como executoras. Em abril de 2023, o ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, e o coronel da Polícia Militar, Airton Norte, foram indiciados por envolvimento na chacina.