STF marca datas de audiências de testemunhas de Bolsonaro e de ex-ministros

Dentre as testemunhas listadas pelas defesas e pela PGR, oito são parlamentares, dois são governadores e dois são secretários estaduais. Eles poderão indicar se concordam com as datas e horários marcados para as audiências. No caso de Ibaneis, Moraes deu para ele as opções de horários às 15h e às 19h para depor no dia 19 de maio.

A prerrogativa prevista no artigo 221 do CPP, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, não poderá ser utilizada para que "a autoridade arrolada como testemunha possa, na prática, frustrar a sua oitiva, indefinidamente e sem justa causa. Alexandre de Moraes, do STF, em decisão que marcou as audiências da ação penal sobre a trama golpista