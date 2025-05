Substituto de Chiquinho Brazão é sócio de bicheiro que já foi preso no Rio

Oliveira mantinha bingo ilegal em Nova Friburgo (RJ). A casa abrigava 163 máquinas caça-níqueis e era tocada pelo bicheiro, segundo o Ministério Público Federal. O caso gerou a prisão preventiva de Oliveira em 2013 e sua condenação a 2 anos e 9 meses de prisão em 2016 por contrabando e falsidade ideológica.

Abrão tomou posse no último dia 25. Ele ficou com a vaga anteriormente ocupada por Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), que teve o mandato cassado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados no dia anterior por excesso de faltas nas sessões da Casa. Apesar do afastamento, Brazão manteve os direitos políticos.

Faltas de Chiquinho aconteceram após prisão por assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Brazão cumpre prisão domiciliar desde março de 2024. Ele é acusado de ser mandante dos assassinatos a tiros da vereadora carioca e seu motorista, no bairro do Estácio (Zona Norte do Rio), em 14 de março de 2018.

Além de sócio do agora deputado federal, Oliveira é cunhado de Aniz Abraão David. Conhecido como Anísio, o contraventor já foi condenado por formação de quadrilha e é patrono da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Irmã de Oliveira, Fabíola Oliveira David é casada com Anísio.

Ao todo, empresas de Abrão têm mais de R$ 250 mil em dívidas com a União. Além dos R$ 45 mil relativos ao posto no qual Oliveira é sócio, há R$ 21 mil em impostos vencidos ligados a outro posto na zona norte do Rio e R$ 190 mil vinculados a uma loja de lubrificantes. A última dívida abrange taxas atrasadas (R$ 182 mil), dívidas previdenciárias (R$ 1.800) e até uma multa trabalhista (R$ 7.000).

Procurados, Abrão e Oliveira não responderam aos contatos do UOL. A reportagem tentou falar com ambos por telefone e email, mas não obteve retorno.