AGU pede bloqueio dos bens de 12 associações suspeitas de fraude no INSS

Também foi determinado quebra de sigilo fiscal e bancário dos envolvidos. Foi pedido o bloqueio de atividades financeiras, inclusive as operações com cartões de crédito; suspensão temporária das atividades das entidades associativas requeridas; apreensão dos passaportes dos envolvidos; e expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, com o objetivo de localizar e penhorar valores eventualmente existentes.

O recorte das 12 entidades foi realizado pelo INSS considerando a existência de: fortes indícios de terem sido criadas com o único propósito de praticar a fraude (entidade de fachada), com sua constituição utilizando "laranjas" (art. 5º, III, da LAC), ou fortes indícios de pagamento de vantagem indevida a agentes públicos para autorizarem os descontos indevidos (Art. 5º, I, da LAC).

AGU calculou dano de mais de R$ 2,6 bilhões. "O valor do dano foi calculado a partir dos valores de descontos feitos pelas entidades apurados pela Dataprev, alcançando o montante de R$ 2.567.083.470,44", informou a instituição em entrevista coletiva hoje.

A presente ação está lastreada em apuração administrativa, instaurada pelo próprio INSS, em face de 12 entidades que comprovadamente foram credenciadas no INSS para fraudar a administração pública federal, seja porque eram empresas de "fachada", seja porque existem fortes indícios de pagamento de propinas a agentes públicos para autorizarem os descontos indevidos.

AGU em nota à imprensa

O presidente Lula tem uma determinação que é responsabilizar todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesta fraude. Doa a quem doer. Não ficará pedra sobre pedra neste processo. Esse evento que nós estamos lidando, ele é de uma perversidade, ele é de uma crueldade inimaginável.

Jorge Messias, advogado-geral da União

As entidades apontadas como fraudadoras