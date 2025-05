Após Nikolas e fogo amigo, CGU publica vídeo e defende atuação no caso INSS

O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius Marques de Carvalho, publicou hoje um vídeo nas redes sociais em que defende a atuação do órgão frente à crise do INSS.

O que aconteceu

"A gente trabalha muito aqui, com seriedade e sem barulho, sem politicagem", diz ele na gravação. Carvalho acrescenta que o órgão investiga atualmente quanto dos R$ 6 bilhões descontados de aposentados e pensionistas por associações vem de fraudes, e quanto de fato foi autorizado pelos beneficiários.

Post acontece após viral da oposição. Um vídeo publicado na última terça-feira pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) responsabilizando o atual governo pelas fraudes ultrapassa 125 milhões de visualizações só no Instagram. "Já percebeu que tudo no governo passado era culpa só do presidente, e nesse governo nada é culpa do presidente?", pergunta.