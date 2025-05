Dino manda CGU ampliar investigação sobre aplicação das emendas Pix

O ministro do STF Flávio Dino determinou hoje que a CGU (Controladoria-Geral da União) amplie a investigação sobre a falta de transparência na aplicação das chamadas emendas Pix.

O que aconteceu

Ministro analisou auditorias anteriores da CGU sobre casos nos quais os municípios não apresentaram documentação sobre o que pretendem fazer com emendas recebidas. A partir dos resultados, que chegaram a identificar até um caso de superfaturamento, ele entendeu que é necessário ampliar as auditorias sobre todos os casos em que os entes públicos não cadastraram no sistema do governo federal até 13 de fevereiro deste ano os planos de trabalho detalhando o que pretendem fazer com as emendas recebidas.

CGU tem dez dias para apresentar ao STF as metas e prazos para executar essa nova auditoria ampliada. As chamadas emendas pix tem esse nome porque podem ser enviadas diretamente ao caixa de municípios e estados sem haver algum plano específico de como o dinheiro deve ser utilizado. As emendas são verbas do orçamento do governo que os parlamentares tem o poder de indicar como devem ser gastas.