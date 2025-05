Fraude no INSS: Em mês recorde, entidade fez 1.569 descontos por hora

Entidade de Pernambuco teve maior volume de autorizações de desconto em apenas um mês, considerando os dois anos anteriores. A Abapen (Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação) realizou 251.074 filiações somente em abril de 2024. Para chegar a este número, a associação precisaria fazer 12.554 inclusões por dia e 1.569 por hora. O mês foi responsável por 78% das inserções realizadas pela entidade no ano inteiro.

CGU viu falta de regularidade na autorização dos descontos pelas entidades. O relatório cita o caso da CBPA (Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura), que fez apenas uma filiação em maio de 2023 e outras 187.824 em julho do mesmo ano. Caso parecido foi observado com a Abapen, que fez as mais de 250 mil filiações em abril de 24 e apenas 75 no mês seguinte.

Volume de descontos em aposentadorias e pensões chegou a R$ 2,8 bilhões em 2024. O dado é da auditoria da CGU, que fez pesquisa em 29 associações que celebraram acordos de cooperação com o governo federal que permitem desconto nos proventos dos beneficiários.

Controladoria vê indícios de fraudes na discrepância do volume de inclusões. O relatório descreve que há meses com centenas de milhares de autorizações de desconto, seguidos por outros com algumas dezenas ou centenas, o que pode indicar uma "possível inserção de descontos em massa, ao invés de representar um processo contínuo de adesão de novos filiados".

Técnicos afirmam que entidades não comprovaram capacidade operacional de funcionamento. A CGU citou, por exemplo, a quantidade de funcionários informada pelas associações. Das 29 visitadas pelo órgão para realização da auditoria, 12 disseram ter acima de 10 empregados, nove informaram possuir até 10, enquanto outras oito não responderam ao questionamento. Para a CGU, os contingentes não seriam suficientes para suportar o incremento no número de beneficiários.

Entidades não possuem capilaridade para atender beneficiários. A CGU descobriu que as 29 associações analisadas realizaram descontos nos 26 estados e no Distrito Federal, embora apenas sete delas tenham relatado ter mais de cinco filiais pelo país. Outras 19 não informaram se possuem algum escritório fora de seu estado de origem. "Chama a atenção, ainda, o fato de que a maior quantidade de filiados de seis das dez entidades está em unidade federativa diferente da UF [unidade da Federação] em que está sua sede", diz o relatório.